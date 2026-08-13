TAKE Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAKE Solutions hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,060 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at