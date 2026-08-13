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13.08.2026 06:31:29
TAKE Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TAKE Solutions hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,060 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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