TAKE Solutions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TAKE Solutions hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 INR je Aktie generiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,740 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,56 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at