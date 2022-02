Take-Two: „GTA VI“ endlich bestätigt

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Auf Twitter hat Take-Two Interactive am Freitagabend die Bombe platzen lassen: Es wird am nächsten „Grand Theft Auto“ gearbeitet, hieß es in einem Tweet des Entwicklerstudios Rockstar Games. Die Aktie von Take-Two schoss daraufhin über sieben Prozent nach oben.„Bei jedem neuen Projekt ist es unser Ziel, das bisher Erreichte deutlich zu übertreffen. Wir freuen uns zu bestätigen, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Eintrag in der Serie im Gange ist“, schrieb das zu Take-Two gehörende Spielestudio Rockstar Games auf Twitter.Details bezüglich des Namens, des Settings oder eines Release-Zeitraums wurden nicht genannt. Es hieß lediglich, dass bald mehr Informationen über die offiziellen Nachrichtenkanäle von Rockstar veröffentlicht werden sollen. Angekündigt wurde hingegen das Release-Date der Next-Gen-Version von „Grand Theft Auto V“ für die PlayStation 5 und die Xbox X/S. Mit „neuen Grafikeinstellungen, technischen Verbesserungen und vielem mehr“ soll der Erfolgstitel auch auf den neuen Konsolen überzeugen.Bereits im Umfeld der Q3-Veröffentlichung am heutigen Montag könnten weitere Details zu „GTA VI“ veröffentlicht werden. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, dürften zumindest die hervorragenden Live-Services rund um den Online-Ableger von „GTA V“ für ein Highlight sorgen. Obwohl im abgelaufenen Quartal keine großen Spiele veröffentlicht wurden, erwarten Analysten einen Umsatzanstieg von knapp sieben Prozent auf 869 Millionen Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 1,19 Dollar.