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10.11.2026 12:41:08

Take-Two: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its second-quarter fiscal year 2027 earnings call, held on Nov. 9, 2026, Take-Two (NASDAQ:TTWO) reiterated its full-year net bookings target of $8 billion to $8.2 billion despite second-quarter net bookings falling slightly short of guidance. For long-term investors, quarterly swings matter far less than the company's ability to turn huge game releases into multiyear streams of recurring player spending. Three key takeaways from management explain how that strategy is unfolding.

The scheduled release of Grand Theft Auto VI on Nov. 19, 2026, is the primary growth engine for the business. Extraordinary preorder demand gave executive leadership the confidence to keep full-year bookings targets intact despite initial softness in other titles.

Second-quarter net bookings--the total dollar value of products sold digitally or physically--landed at $1.6 billion, slightly below the guided $1.62 billion to $1.67 billion range due to a slower start for NBA 2K27. Management plans to roll out extensive post-launch content to accelerate recurring player spending in the second half of the fiscal year.

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