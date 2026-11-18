Euphorische Kritiken zum Videospiel "Grand Theft Auto VI" haben Take Two am Mittwoch ein Kursplus beschert.

Mit einem Kurszuwachs um 6,4 Prozent erholten sich die Take Two -Aktien deutlich von den vergangenen zwei heftigen Verlusttagen. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche.

Bloomberg-Analyst Nathan Naidu traut dem Spiel dank der starken Bewertungen nun zu, im ersten Jahr das obere Ende seiner Absatzprognose von 40 bis 60 Millionen Einheiten zu erreichen.

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NEW YORK (dpa-AFX)