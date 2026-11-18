Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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18.11.2026 21:32:38
Take Two-Aktie freundlich: Sehr gute Kritiken für 'Grand Theft Auto VI'
Mit einem Kurszuwachs um 6,4 Prozent erholten sich die Take Two-Aktien deutlich von den vergangenen zwei heftigen Verlusttagen. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche.
Bloomberg-Analyst Nathan Naidu traut dem Spiel dank der starken Bewertungen nun zu, im ersten Jahr das obere Ende seiner Absatzprognose von 40 bis 60 Millionen Einheiten zu erreichen.
/gl/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: Sergei Elagin / Shutterstock.com
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