Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Milliarden-Umsatz
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20.11.2026 22:05:38
Take-Two-Aktie stemmt sich gegen den Ausverkauf: GTA 6 knackt alle Startrekorde
Vorbesteller konnten sich die mehrere hundert Gigabyte großen Dateien des Games schon seit mehr als eine Woche vorher herunterladen, um zum Erscheinen ab Mitternacht gleich loslegen zu können. Das Spiel ist zunächst nur auf Sonys Playstation-Konsolen und Microsofts Xbox verfügbar, die PC-Version soll später folgen.
"Grand Theft Auto VI" war laut Medienberichten mit Entwicklungskosten von rund einer Milliarde Dollar auch die teuerste Entertainment-Produktion, die es je gab. Das vorherige Spiel der Serie erschien vor rund 13 Jahren, allein schon deshalb war die Ungeduld der Fans groß.
Obwohl sich die US-Börsen heute überaus schwach präsentierten, hielt sie die Take-Two-Aktie an der NASDAQ mit 0,65 Prozent auf 210 US-Dollar mehr als wacker.
/so/DP/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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