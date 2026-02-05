Take Two: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Take Two hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Take Two ein EPS von -0,710 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,70 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at