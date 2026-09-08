Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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08.09.2026 21:30:23
Take-Two CFO Sells 1,335 Company Shares as Grand Theft Auto 6 Nears Launch
Lainie Goldstein, Chief Financial Officer of Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO), sold 1,335 shares on September 2, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($217.65); post-transaction value based on September 2, 2026 market close ($216.14).
Take-Two Interactive is a global leader in interactive entertainment, leveraging a portfolio of premium gaming franchises and diversified distribution channels across console, PC, and mobile platforms.
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