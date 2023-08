Take Two hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Take Two ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Take Two die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,269 USD. Im letzten Jahr hatte Take Two einen Gewinn von 0,712 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Take Two in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,20 Milliarden USD im Vergleich zu 1,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,335 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,22 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at