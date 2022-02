Take-Two Interactive: Solides Quartal - aber das alleine reicht nicht

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Ankündigung vom Freitag, dass Take-Two Interactive an „GTA VI“ arbeitet, hat der Aktie zuletzt etwas Auftrieb gegeben. Die Q3-Zahlen (bis Ende Dezember) sowie die Prognose für das letzte Quartal des Geschäftsjahres konnten am Montagabend die Anleger jedoch nur teilweise überzeugen. Im nachbörslichen US-Handel fiel die Aktie von Take-Two Interactive rund 2,4 Prozent.Die Bookings kletterten im dritten Quartal um sechs Prozent auf 866 Millionen Dollar und lagen damit deutlich über der Firmenprognose. Die Erwartungen der Analysten von 868 Millionen Dollar wurden jedoch knapp verpasst. Beim bereinigten Gewinn je Aktie lag Take-Two dagegen mit 1,24 Dollar klar über den Schätzungen von 1,12 Dollar. Durchweg enttäuschend fiel hingegen die Prognose für das laufende vierte Quartal aus. Das Management erwartet nur Bookings in Höhe von 833 Millionen Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,83 Dollar. Analysten hatten mit Bookings von 925 Millionen Dollar und Gewinnen je Aktie von 1,15 Dollar gerechnet.Für tiefe Sorgenfalten bei den Take-Two-Anlegern dürften auch die Aussagen des CEOs Strauss Zelnick gesorgt haben. „Ich glaube nicht, dass wir wegen der Pandemie eine erhöhte Nachfrage haben“, sagte Zelnick im Rahmen des Earnings-Calls. „Ich denke, wir sehen derzeit eine normalisierte Nachfrage.“Viel Neues ist von Take-Two im laufenden Quartal zudem nicht zu erwarten. „NBA 2K“, „GTA V“ und „GTA Online“ dürften laut Management auch im laufenden Quartal die größten Treiber sein. Erst gegen Ende des Geschäftsjahrs wird eine aufgefrischte Version von „GTA V“ mitsamt dem zugehörigen Multiplayer-Modus auf den Next-Gen-Konsolen erscheinen. Eine Mobile-Version der Spielesammlung „GTA: The Trilogy“ mit alten, aber aufgehübschten Titeln soll in der ersten Jahreshälfte 2022 erscheinen.