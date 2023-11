Take Two präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Take Two lud am 09.11.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem Umsatz von 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,99 Prozent präsentiert.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,43 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at