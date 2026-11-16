Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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16.11.2026 14:59:01
Take-Two Shares Rise Monday: What's Going On?
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10.11.26
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10.11.26
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10.11.26
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10.11.26
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Analysen zu Take Two
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Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,92
|-2,00%
|RISE Inc.
|23,00
|0,00%
|Take Two
|200,40
|-2,81%
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