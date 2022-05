Take Two stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Take Two hat am 17.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 845,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 784,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,06 USD. Im letzten Jahr hatte Take Two einen Gewinn von 6,92 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,07 Prozent auf 3,55 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3,41 Milliarden USD gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,96 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 3,44 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at