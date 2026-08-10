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10.08.2026 06:31:29
Take Two veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Take Two hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Take Two hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,53 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Take Two einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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