Take Two veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Take Two hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,29 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,730 USD je Aktie erzielt worden.

Take Two hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at