Takeaway.com-Aktie freundlich: UBS startet Just Eat Takeaway.com mit 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat Just Eat Takeaway.com mit "Buy" und einem Kursziel von 8500 Pence in die Bewertung aufgenommen.

Der fusionierte Konzern aus den beiden Essenslieferanten Just Eat Takeawaycom sei eine Wachstumsstory mit starkem Kerngeschäft und Portfolio-Optionen, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Die Takeaway.com-Aktie kann am Dienstagvormittag in Amsterdam 2,19 Prozent zulegen auf 88,70 Euro.

03.02.2020

04.02.2020

ZÜRICH (dpa-AFX)