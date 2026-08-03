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03.08.2026 06:31:29
TAKEBISHI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TAKEBISHI präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 65,90 JPY. Im Vorjahresviertel waren 48,15 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 29,44 Milliarden JPY gegenüber 25,54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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