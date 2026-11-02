TAKEBISHI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TAKEBISHI lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 74,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 34,07 Milliarden JPY gegenüber 26,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at