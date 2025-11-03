TAKEBISHI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TAKEBISHI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 45,86 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 22,90 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 26,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at