TAKEBISHI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TAKEBISHI hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 56,94 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TAKEBISHI ein EPS von 54,08 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,74 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,62 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at