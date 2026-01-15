Takeda Machinery: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Takeda Machinery präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Das EPS wurde auf 183,16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Takeda Machinery 144,46 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,50 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Takeda Machinery einen Umsatz von 1,45 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at