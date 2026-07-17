Takeda Machinery: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Takeda Machinery hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 145,97 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Takeda Machinery ein EPS von 68,75 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,62 Prozent auf 1,93 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 324,31 JPY gegenüber 319,43 JPY je Aktie im Vorjahr.

Takeda Machinery hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at