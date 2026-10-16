Takeda Machinery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Takeda Machinery hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 28,12 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,210 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 790,6 Millionen JPY – eine Minderung von 1,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 806,1 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at