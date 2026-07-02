Discovery Holdings LtdShs Aktie
WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331
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02.07.2026 19:38:16
Takeda Makes Fresh AI Drug Discovery Bet With Insilico Medicine
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