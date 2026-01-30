Takeda Pharmaceutical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Takeda Pharmaceutical hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 65,74 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Takeda Pharmaceutical 14,86 JPY je Aktie verdient.

Takeda Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 191,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 144,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at