Takeda Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Takeda Pharmaceutical hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -15,56 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Takeda Pharmaceutical ein EPS von -65,350 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Takeda Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 1 094,54 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 053,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,91 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 121,75 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Takeda Pharmaceutical ein Gewinn pro Aktie von 68,36 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4 505,72 Milliarden JPY – eine Minderung um 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4 581,55 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 145,09 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 4 538,66 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at