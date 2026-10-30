Takeda Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Takeda Pharmaceutical lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 120,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -7,830 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1 187,10 Milliarden JPY gegenüber 1 112,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at