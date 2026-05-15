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15.05.2026 06:31:29
Takeda Pharmaceutical präsentierte Quartalsergebnisse
Takeda Pharmaceutical hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Takeda Pharmaceutical ein EPS von -0,210 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 6,98 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Takeda Pharmaceutical 6,91 Milliarden USD umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,400 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,51 Prozent auf 30,05 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 29,90 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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