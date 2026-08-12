TAKEDA PRINTING öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAKEDA PRINTING hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,91 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TAKEDA PRINTING ein EPS von 9,10 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,88 Prozent auf 8,20 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at