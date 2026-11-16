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16.11.2026 06:31:29
TAKEDA PRINTING zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TAKEDA PRINTING stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,51 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,51 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 8,84 Milliarden JPY gegenüber 8,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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