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03.08.2026 06:31:29
Takemoto Yohki: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Takemoto Yohki gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 23,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Takemoto Yohki 3,95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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