Takemoto Yohki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Takemoto Yohki stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Takemoto Yohki 11,00 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,59 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 63,95 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 53,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 14,49 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Takemoto Yohki 15,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
