Takemoto Yohki hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Takemoto Yohki gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Takemoto Yohki hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,15 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at