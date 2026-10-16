TAKES-GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TAKES-GROUP präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TAKES-GROUP ein EPS von -4,290 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,23 Milliarden JPY gegenüber 1,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at