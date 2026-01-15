TAKES-GROUP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TAKES-GROUP hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 3,08 JPY gegenüber -2,000 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAKES-GROUP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 637,8 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at