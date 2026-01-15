|
15.01.2026 06:31:29
TAKES-GROUP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TAKES-GROUP hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 3,08 JPY gegenüber -2,000 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAKES-GROUP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 637,8 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!