TAKES-GROUP: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TAKES-GROUP lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 8,08 JPY gegenüber 1,16 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

TAKES-GROUP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 833,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at