|
17.07.2026 06:31:29
TAKES-GROUP: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TAKES-GROUP lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 8,08 JPY gegenüber 1,16 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
TAKES-GROUP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 833,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!