13.04.2026 06:31:29

TAKEUCHI MFG gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TAKEUCHI MFG hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 103,85 JPY, nach 58,80 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,01 Prozent auf 52,45 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 611,92 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 552,45 JPY je Aktie vermeldet.

TAKEUCHI MFG hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 225,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 213,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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