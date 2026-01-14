TAKEUCHI MFG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAKEUCHI MFG gab am 13.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 138,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 138,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 58,73 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TAKEUCHI MFG 56,80 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at