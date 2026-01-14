|
14.01.2026 06:31:28
TAKEUCHI MFG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TAKEUCHI MFG gab am 13.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 138,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 138,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 58,73 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TAKEUCHI MFG 56,80 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!