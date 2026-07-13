TAKEUCHI MFG vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAKEUCHI MFG hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 160,84 JPY. Im letzten Jahr hatte TAKEUCHI MFG einen Gewinn von 160,54 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,23 Prozent auf 56,81 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at