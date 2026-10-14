TAKEUCHI MFG vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAKEUCHI MFG ließ sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TAKEUCHI MFG die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 231,56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 208,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent auf 75,57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 63,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at