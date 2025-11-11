|
11.11.2025 06:31:28
Taki Chemical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Taki Chemical gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 63,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 44,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Taki Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
