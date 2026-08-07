Taki Chemical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Taki Chemical ließ sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Taki Chemical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 140,57 JPY gegenüber 99,49 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Taki Chemical 12,71 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at