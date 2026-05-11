Taki Chemical legte Quartalsergebnis vor

Taki Chemical hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 83,41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taki Chemical ein EPS von 65,61 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taki Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at