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10.11.2026 06:31:29
Taki Chemical präsentierte Quartalsergebnisse
Taki Chemical hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 78,33 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taki Chemical 63,38 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taki Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,56 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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