Taki Chemical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Taki Chemical hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 160,57 JPY. Im letzten Jahr hatte Taki Chemical einen Gewinn von 107,52 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Taki Chemical im vergangenen Quartal 11,79 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taki Chemical 11,11 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 389,05 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Taki Chemical 271,37 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Taki Chemical 41,98 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 38,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at