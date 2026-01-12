|
Takihyo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Takihyo stellte am 09.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 92,20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Takihyo 106,11 JPY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Takihyo mit einem Umsatz von insgesamt 18,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,36 Prozent verringert.
