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12.10.2026 06:31:29
Takihyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Takihyo hat am 09.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 40,70 JPY gegenüber 31,52 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,03 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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