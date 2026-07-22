WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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22.07.2026 23:15:21
Taking stock of 2026 World Cup: Football's biggest show yet
A worthy world champion, a call from the US president, security concerns and a few pleasant surprises: The biggest World Cup ever is now over. So what will we remember about the 2026 World Cup?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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