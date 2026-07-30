WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
30.07.2026 02:51:20
Taking stock of 2026 World Cup: Football's biggest show yet
A worthy world champion, a call from the US president, security concerns and a few pleasant surprises: The biggest World Cup ever is now over. So what will we remember about the 2026 World Cup?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!