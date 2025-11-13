Takizawa Ham: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Takizawa Ham hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -68,20 JPY. Ein Jahr zuvor waren -149,170 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Takizawa Ham mit einem Umsatz von insgesamt 6,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,87 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at